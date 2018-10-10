CГК переключит три котельные в Барнауле на мощности ТЭЦ

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании в Барнауле реализует два крупных инвестиционных проекта по переключению потребителей трех котельных на централизованное теплоснабжение от ТЭЦ, сообщает компания.

"Потребители котельных будут получать тепло и горячую воду от Барнаульской ТЭЦ-3. Суммарные затраты на реализацию этих проектов составят более 281,1 миллиона рублей", — отмечается в сообщении.

Для переключения потребителей и последующего закрытия котельных СГК провела техническое перевооружение участков магистральной тепловой сети. Участок трубопровода протяженностью 660 метров был заменен на новый с увеличением диаметра тепловой сети с 300 до 500 мм. Было построено 700 метров тепловых сетей для объединения котельной и тепловыми сетями контура Барнаульской ТЭЦ-3.

В настоящее время строится временная насосная станция. В компании отмечают, что до конца года необходимо дополнительно проложить в общей сложности еще 1850 метров тепловой сети и выполнить реконструкцию насосной станции с установкой нового оборудования.

Работы, которые могли повлиять на теплоснабжение потребителей, компания выполнила еще до начала отопительного периода. После завершения строительства сети начнется подключение объектов к ТЭЦ-3. "В итоге реализация этого проекта даст горожанам гарантированное качество теплоснабжения и позволит снизить вредные выбросы, особенно в нагорной части города", — поясняют в компании.

Технические работы по двум проектам планируется завершить к 15 декабря.