Пять малых котельных в Красноярске закроют до конца года

КРАСНОЯРСК, 8 окт — РИА Новости. Пять малых устаревших котельных будут закрыты в Красноярске до конца года, а потребителей переведут на теплоснабжение от крупных ТЭЦ, сообщает пресс-служба Красноярского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК).

"Развитие теплового контура города, строительство новых и модернизация существующих трубопроводов, а также обновление теплосетевого оборудования Красноярска позволят Сибирской генерирующей компании до конца 2018 года вывести из эксплуатации еще пять действующих малых котельных, большинство из которых расположены вблизи жилых микрорайонов", — говорится в сообщении.

В компании рассказали, что потребители – общественные здания, бизнес-центры и производственные помещения – будут получать тепло от теплоэлектроцентралей. Замещаемая тепловая мощность котельных превышает 19,69 Гкал/час. Переключение на ТЭЦ позволит повысить надежность теплоснабжения. Кроме того, замещение малых теплоисточников, на которых установлено низкоэффективное природоохранное оборудование или вообще отсутствует, благоприятно скажется на экологической обстановке в микрорайоне.

Всего в 2018 году СГК заместит восемь котельных. Работа по дальнейшему замещению котельных – предполагается, что к централизованному отоплению будут подключены свыше 110 тысяч жителей города, которые сейчас получают тепло от котельных или самостоятельно отапливают дома.

Параллельно модернизируется старейшая Красноярская ТЭЦ-1. В сентябре на ТЭЦ-1 начали строить новую трубу высотой 270 метров – сооружение заменит три старых трубы и позволит увеличить эффективность рассеивания выбросов и уменьшить их концентрацию в воздухе. Кроме этого, план модернизации Красноярской ТЭЦ-1 включает замену существующего оборудования по очистке дымовых газов (батарейных циклонов с КПД 95%) современными электрофильтрами с эффективностью очистки свыше 99%. Ранее сообщалось, что на ТЭЦ-1 была демонтирована старая труба высотой 105 метров, еще две трубы будут снесены после того, как новый объект будет сдан в эксплуатацию.