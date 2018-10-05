Минэнерго прогнозирует рост потребления и производства электроэнергии зимой

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Рост потребления и производства электроэнергии в предстоящий осенне-зимний отопительный период (ОЗП) в РФ составит 2,2% по сравнению с прошлым периодом, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе.

"Мы прогнозируем увеличение потребления и производства электроэнергии на 2,2% в предстоящий отопительный сезон. Величина резерва мощности на максимум потребления в предстоящий отопительный сезон прогнозируется в объеме 37,8 ГВт — это составляет 15,4% от установленной мощности электростанций единой энергетической системы России", — сказал Новак, выступая на всероссийском совещании "О ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2018/2019 года".

Новак также сообщил, что министерством энергетики в рамках исполнения поручения президента РФ актуализирована нормативно-правовая база в части надежного функционирования энергосистемы, выпущены методические указания по устойчивости работы энергосистем, утверждены правила предотвращения развития аварий и их ликвидации, а также правила проведения переключений в электроустановках.

"Выполнение указанных мероприятий уже позволило снизить количество системных аварий в 2018 году на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — добавил министр.

В апреле текущего года Минэнерго прогнозировало рост потребления электроэнергии в единой энергосистеме (ЕЭС) России в 2018 году на 1,2%, до 1,052 триллиона кВт.ч.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.