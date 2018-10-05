Семен Сазонов: "Квадра" вышла из многолетней зоны убыточности

Государство и бизнес должны вместе развивать тепловую энергетику, уверен Семен Сазонов, генеральный директор компании "Квадра". В интервью РИА Новости в рамках Российской энергетической недели он рассказал, когда и за счет чего энергокомпания Михаила Прохорова ожидает улучшения финансовых показателей, о планах модернизации ТЭЦ и развитии теплового бизнеса.

— "Квадра" заявляла о готовности включить в программу модернизации тепловой генерации 17 проектов общей мощностью чуть более 1 Гвт, оценивая инвестиции в модернизацию в сумму от 14 до 51 миллиарда рублей. Сохраняет ли компания эти планы?

— У нас уже выработали свой парковый ресурс 585 МВт мощностей, в ближайшие годы свыше половины всех наших турбин выработает парковый ресурс, таким образом, необходима модернизация почти 1,5 ГВт мощности. Модернизировать такие объемы собственными силами нереально. Мы сохраняем планы заявить на программу модернизации проекты по семи регионам Центрального федерального округа из десяти, где присутствует "Квадра", совокупной мощностью чуть более 1000 МВт и общим объемом инвестиций ориентировочно от 14 до 51 миллиарда рублей в зависимости от глубины модернизации и сроков отбора.

— Есть ли понимание по итоговой сумме?

— Пока нет. Во-первых, не надо забывать, что речь идет о проектных планах. Программа модернизации "Квадры" рассчитывалась, исходя из базовой ставки доходности в 14%. Соответственно, изменение ставки внесет существенные коррективы в нашу программу. Во-вторых, наши проекты должны еще пройти конкурсный отбор.

— То есть "Квадру" устраивает базовая ставка доходности на уровне 14%?

— Да, такая ставка является для нас оптимальной.

— А устраивают ли принципы конкурсного механизма отбора проектов? © Фото : ПАО "Квадра — Генерирующая компания" "Квадра" надеется в ближайшее время получить в концессию "Воронежтеплосеть"

— Не совсем. Условия отбора для разных типов станций видятся усредненными и снижают шансы ТЭЦ на попадание в программу модернизации. Существуют объективные причины, по которым небольшим ТЭЦ, расположенным в Центральной России, невозможно конкурировать по условиям отбора с конденсационными электростанциями, и эти моменты программа пока не учитывает. Не секрет, что на большинстве станций (в "Квадре" 20 теплоэлектроцентралей) оборудование работает еще с советских времен. Надеемся, что, принимая во внимание социальную роль теплоэнергетики, при окончательном определении принципов конкурсного отбора будут оценены все риски, а также учтены возможности ТЭЦ на участие в отборе. В конце концов, речь идет о производстве тепла, поступающем в дома подавляющего большинства населения страны.

— Какие объекты планируете модернизировать в рамках программы?

— В первую очередь, модернизации требуют те объекты, которые выработали предельные сроки своей службы, — как правило, это оборудование 1950-1960 годов. Его модернизация приведет к значительному улучшению технических характеристик и снижению себестоимости производства. К первому отбору проектов модернизации ТЭС мы, в частности, планируем представлять проекты по замене турбогенераторов на Воронежской ТЭЦ-1 и Смоленской ТЭЦ-2, турбин на Тамбовской ТЭЦ и Липецкой ТЭЦ-2, а также реконструировать Ефремовскую ТЭЦ и Орловскую ТЭЦ.

— В сентябре набсовет НП "Совет рынка" принял решение не проводить списание штрафов из-за отсрочки по вводам в эксплуатацию энергоблоков на Алексинской ТЭЦ и Воронежской ТЭЦ-1 "Квадры", строящихся в рамках ДПМ. Какими были ваши аргументы?

— Задержка вводов объектов по ДПМ в том числе вызвана рядом объективных обстоятельств, которые регулятор учитывал при вынесении решения. Хочу подчеркнуть, что принятие решения не проводить списание штрафов не влечет за собой отрицательных экономических последствий для субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ). При этом мы подтвердили исполнение обязательств по уплате ранее начисленных штрафов в соответствии с графиком платежей, утвержденным в октябре 2017 года.

— Эти штрафы критичны для "Квадры"?

— Конечно, это сотни миллионов рублей. И решение не проводить списание штрафов позволяет обеспечить выполнение инвестиционных программ в регионах присутствия "Квадры" в запланированном объеме — неслучайно наша позиция была официально поддержана органами исполнительной власти ряда регионов присутствия "Квадры".

— Какие задержки по вводам объектов ДПМ компания прогнозирует?

— Мы подтвердили скорый ввод в эксплуатацию ПГУ-115 МВт Алексинской ТЭЦ и ПГУ-223 МВт Воронежской ТЭЦ-1. Первый объект будет введен в самое ближайшее время, второй — в 2019 году.

— Каково сейчас финансовое положение компании? © РИА Новости / Ульяна Соловьева Перейти в фотобанк "Квадра" прокладывает коммунальные сети на площадке ТЭЦ-1 в Воронеже

— По итогам 2017 года "Квадра" вышла из многолетней зоны убыточности, получив чистую прибыль в размере 602 миллионов рублей. При этом мы в полном объеме выполнили инвестиционную и ремонтную программы во всех регионах присутствия стоимостью более 5 миллиардов рублей. Такого результата удалось достичь во многом благодаря выводу на ОРЭМ ПГУ-115 МВт Дягилевской ТЭЦ, увеличению выручки от реализации тепла в регионах, а также повышению общей эффективности деятельности компании. Еще более заметное улучшение финансовых показателей мы ожидаем после ввода в эксплуатацию энергоблоков Алексинской ТЭЦ и Воронежской ТЭЦ-1. Это позволит быстрее сокращать накопленную за убыточные годы долговую нагрузку, которая составляет порядка 30 миллиардов рублей.

— Какие цели в среднесрочной перспективе ставите перед собой по финансовым показателям?

— Их несколько: это и повышение показателя EBITDA, и снижение коэффициента долг/ EBITDA до уровня менее 3, и снижение дефицита оборотного капитала, и ряд других.

— Каковы приоритеты развития компании на ближайшие пять лет в целом?

— Во-первых, это модернизация генерирующих мощностей в рамках программы модернизации тепловой генерации. Также продолжим заключение в регионах присутствия долгосрочных соглашений о взаимодействии по вопросам повышения эффективности систем теплоснабжения и его качества, включая вопросы управления имущественным комплексом. В частности, мы подошли к заключению соглашения по концессии теплосетей в Воронеже. В продвинутой стадии находятся переговоры по перспективам концессионного сотрудничества в Курском регионе и ряд других региональных проектов. Для нас концессия — это и расширение бизнеса, и наведение порядка по всей технологической цепочке теплоснабжения до конечного потребителя.

— Каков уровень дебиторской задолженности компании?

— На 1 октября дебиторская задолженность составляет чуть менее 7,6 миллиарда рублей: по сравнению с аналогичной датой прошлого года она снизилась почти на полмиллиарда.

— Какие меры от государства считаете нужными для ее более существенного сокращения?

— Прежде всего, необходимо законодательное совершенствование механизма перехода на прямые платежи с конечными потребителями. Наибольшая доля задолженности за оплату тепловой энергии, поставляемой "Квадрой", приходится на жилищную сферу. Основная проблема с платежами возникает при наличии посредников между потребителями и ресурсоснабжающей организацией, например, такими посредниками часто выступают недобросовестные управляющие организации. В тех регионах присутствия, где был осуществлен переход на прямые расчеты с потребителями, существенных проблем при оплате не наблюдается — уровень оплаты в среднем составляет порядкаь98%. Еще одна проблема — это отсутствие действенных механизмов воздействия на бюджетозависимых и неотключаемых потребителей при наличии задолженности. И здесь тоже требуются решения на законодательном уровне, которые усилили бы меры ответственности таких потребителей, а также распорядителей бюджетных средств.

— Что стало с оборудованием, ранее приобретенным для строительства парогазового блока Курской ТЭЦ-1 в рамках ДПМ? В 2017 году компания сообщала, что планирует его продать и ведет переговоры с потенциальными покупателями.

— Сделка по продаже уже закрыта, ее подробности компания не разглашает.

— Планирует ли "Квадра" проекты в рамках новой модели рынка тепла? Подавала ли компания в Минэнерго заявку по конкретным проектам?

— Планируем, метод "альтернативной котельной" нам интересен. Проекты по новой модели рынка тепла разрабатываются, но заявки мы пока не подавали, поскольку еще обсуждаем корректировку методологии.

— Какие меры поддержки, на ваш взгляд, нужны тепловой генерации со стороны государства, помимо действующих и готовящихся? © РИА Новости / Кирилл Каллиников Перейти в фотобанк "Квадра" предложила способ привлечения инвестиций в обновление теплосетей

— Главным образом, необходимы законодательные нормы, закрепляющие приоритет развития когенерации в России. Около 80% жилищного фонда в России охвачено централизованным теплоснабжением, при этом большая часть тепла производится котельными, где тепло априори дороже, чем у ТЭЦ.

Теплоэнергетика напрямую влияет на качество теплоснабжения, поэтому когенерация имеет и очевидную социальную значимость. Когенерация признана во всем мире самой эффективной технологией производства электроэнергии и тепла, потому что является на сегодня единственным способом, позволяющим доступными рыночными способами обеспечить сдерживание роста тарифов на тепло и электроэнергию.