Газпромбанк профинансирует строительство электростанции в Сербии

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Газпромбанк принял решение о выдаче кредита на 140 миллионов евро сроком на 10 лет на строительство электростанции в Сербии, сообщает банк в четверг.

"Газпромбанк профинансировал строительство электростанции в Сербии, предоставив первые кредитные средства TE-TO Pancevo (группа "Газпром энергохолдинг"). Суммарный объем финансирования в рамках кредитного соглашения составит 140 миллионов евро сроком более чем на 10 лет", — говорится в сообщении.

Строительство ТЭЦ мощностью 200 мВт в городе Панчево позволит обеспечить тепловой и электрической энергией нефтеперерабатывающий завод компании NIS — как указывается в релизе банка, эта компания входит в группу "Газпром нефть".

"Кредитные средства предоставляются TE-TO Pancevo на принципах проектного финансирования, основным источником для обслуживания долга будет служить выручка заемщика от реализации тепловой и электрической энергии", — подчёркивает банк.