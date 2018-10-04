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Теплоснабжение

Участники рынка тепла говорят о централизованной программе обновления сетей

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© РИА Новости / Сергей ЕрмохинПерейти в фотобанкПрорыв трубы отопления в Кировском районе Санкт-ПетербургаПрорыв трубы отопления в Кировском районе Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Участники сессии, посвященной будущему российского теплоснабжения в рамках Российской энергетической недели, предложили Минэнерго подумать над вариантами централизованной программы обновления аварийных теплосетей.

По данным АКРА, в настоящее время в РФ порядка четверти инвесторов в теплоснабжение приходится на регионы и муниципалитеты, еще четверть на генерирующие компании, оставшаяся часть представлена коммерческими структурами. Три четверти всех инвестиций в тепло формируется из тарифа, который регулируется государством. Банки неохотно кредитуют проекты в теплоснабжении в силу их долгой окупаемости. Региональные бюджеты также не в состоянии стать источником стабильных инвестиций. В сложившихся условиях представители генерирующих компаний и местной власти предлагают свое видение решения проблем недоинвестирования отрасли.

Стабильно недоинвестирована

Россия производит на 30% больше тепла, чем электроэнергии, привела данные руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова. При этом рынок тепла в два с лишним раз меньше рынка электроэнергии, потому что тепло стоит в 3 раза дешевле электроэнергии, если сопоставлять в сравнимых единицах.

Замена труб на теплотрассе, отопительный сезон, теплосеть, трубы, ремонт, жкх
© РИА Новости / Андрей Рудаков
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Обновление тепловых сетей в РФ требует 2 трлн руб в ближайшее пять лет
Теплоснабжение как отрасль сегодня стабильно недоивестирована. Объем инвестиций в тепло в 7 раз меньше, чем в электроэнергетику. Это порядка 90 миллиардов рублей ежегодно, что составляет порядка 5% выручки сектора.

При этом рынок тепла, по словам Пороховой, является одним из самых крупных потребительских рынков в РФ, его объем составляет почти 1,5 триллиона рублей в год, что сопоставимо с автомобильным рынком. Большой рынок с понятным и постоянным спросом привлекателен для инвесторов, единственный риск, который здесь существует — регуляторный.

"Три четверти всех инвестиций в тепло формируется из тарифа, и сегодня это фактически единственная возможность инвестировать. Остальное приходится на субсидии из региональных бюджетов, еще 11% — заемные средства (3% банковские кредиты, оставшаяся часть — субсидии материнских компаний). То есть фактически для отрасли заемные средства закрыты", — отмечает Порохова.

Откуда прийти деньгам

По мнению председателя правления компании "Т Плюс" Дениса Паслера, Минэнерго должно подумать над созданием специальных инструментов для привлечения инвестиций в обновление государственных теплосетей. В качестве такого инструмента, например, могла бы выступить специализированная госкорпорация или какой-то другой госинститут, который совместно с сетевыми организациями решал бы вопросы привлечения инвестиций в обновление ветхих теплосетей.

Здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ФАС: эталонный подход в цене на тепло не противоречит методу альткотельной
Предложенные государством варианты привлечения инвестиций в теплоснабжение, например, альтернативная котельная, по словам главы республики Бурятия Алексея Цыденова не подходят тем регионам, где уже действуют высокие тарифы на тепло. Например, в Нижнеангарске, по словам губернатора, он составляет 3800 рублей за 1 Гкал. При этом изношенность теплосетей республики превышает 70%, а общая потребность в инвестициях по Бурятии только в сети составляет 26 миллиардов рублей.

Возможным решением проблем с привлечением инвестиций в государственные теплосети, считает Цыденов, могла бы стать программа по аналогии с программой переселения из аварийного жилья, которая есть у Минстроя. "Это системное решение, которое позволяет выйти из проблем по аварийному жилью, накопившихся за последние годы. Мне кажется, что сейчас можно, даже нужно на правительственном уровне рассмотреть формирование такой программы и по аварийным коммунальным сетям", — заметил он.

Также глава Бурятии предложил Минэнерго подумать над созданием Фонда капремонта сетей по принципу действия схожего с Фондом капремонта многоквартирных домов. Важно, чтобы такой фонд был бы не локализован в рамках одного населенного пункта и одной теплосистемы, а работал в рамках конкретного субъекта РФ.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.

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