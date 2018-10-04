ФАС: эталонный подход в цене на тепло не противоречит методу альткотельной

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Введение эталонного подхода к тарифообразованию в производстве и передаче тепловой энергии в РФ не противоречит методу ценообразования в теплоснабжении по принципу альтернативной котельной, заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев на Российской энергетической неделе.

"Нам кажется, что не противоречит", — сказал он.

Принцип тарифообразования по методу альткотельной был узаконен в середине 2017 года. Он предполагает переход от госрегулирования тарифов в сфере теплоснабжения к установлению только предельного уровня цены на теплоэнергию для конечного потребителя. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника тепловой энергии (цена альткотельной). Законом предусмотрено, что новый метод может внедряться исключительно на добровольной основе при согласии всех участников процесса — федеральных и местных властей и компании.

Эталонный принцип тарифного регулирования в теплоснабжении, который ФАС только рассчитывает представить в этом году, заключается в определении среднего уровня операционных расходов внутри однородной группы организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности. Новый метод позволяет добиться прозрачного и ясного, в том числе для потребителя, порядка ценообразования. Как пояснил Королев, это будет некое выравнивание, причем оно не обязательно повлечет понижение тарифов на тепло.

Тем временем переход на принцип альтернативной котельной, по его словам, принимается при наличии конкретного инвестора и под решение конкретных проблемных задач в теплоснабжении. Ярким примером данного варианта является Рубцовск в Алтайском крае.

Альткотельную Королев сравнил с регуляторным контрактом. В случае, если он заключен, то происходящие изменения в законодательстве его уже не касаются, все должно быть реализовано по ранее оговоренному плану. "В этом смысле это очень хорошая история долгосрочности. И в целом мы сейчас очень активно думаем в сторону долгосрочных тарифов, чтобы их уже принять и компании понимали, что они могут сэкономить", — отметил замглавы ФАС.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.