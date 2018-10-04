ФАС: эталонный подход в цене на тепло не противоречит методу альткотельной

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Введение эталонного подхода к тарифообразованию в производстве и передаче тепловой энергии в РФ не противоречит методу ценообразования в теплоснабжении по принципу альтернативной котельной, заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев на Российской энергетической неделе.
"Нам кажется, что не противоречит", — сказал он.
Эталонный принцип тарифного регулирования в теплоснабжении, который ФАС только рассчитывает представить в этом году, заключается в определении среднего уровня операционных расходов внутри однородной группы организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности. Новый метод позволяет добиться прозрачного и ясного, в том числе для потребителя, порядка ценообразования. Как пояснил Королев, это будет некое выравнивание, причем оно не обязательно повлечет понижение тарифов на тепло.
Альткотельную Королев сравнил с регуляторным контрактом. В случае, если он заключен, то происходящие изменения в законодательстве его уже не касаются, все должно быть реализовано по ранее оговоренному плану. "В этом смысле это очень хорошая история долгосрочности. И в целом мы сейчас очень активно думаем в сторону долгосрочных тарифов, чтобы их уже принять и компании понимали, что они могут сэкономить", — отметил замглавы ФАС.
Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.