Обновление тепловых сетей в РФ требует 2 трлн руб в ближайшее пять лет

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Обновление и модернизация тепловых сетей в России требуют порядка 2 триллионов рублей в ближайшее пять лет, сообщил в ходе выступления на Российской энергетической неделе директор по экономике и тепловым узлам "Т Плюс" Александр Вилесов.

"Порядка 2 триллионов рублей нужно вложить в тепловые сети в ближайшие 5 лет, чтобы довести их до нормального состояния", — отметил он.

В общей сложности в сектор ЖКХ, за этот период требуется вложить 13 триллионов рублей.

По подсчетам "Т Плюс", при среднем конечном тарифе компании на теплоэнергию в 1350 рублей за 1 Гкал (без НДС) на сеть остается всего 300 рублей инвестиций. По словам Вилесова, этого достаточно лишь для подержания сети в текущем состоянии. Для нормального развития и реновации сетей необходимо как минимум вдвое больше.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.