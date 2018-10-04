"Квадра" надеется в ближайшее время получить в концессию "Воронежтеплосеть"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. "Квадра" рассчитывает в ближайшие время подписать договор о получении в концессионное управление муниципального предприятия "Воронежтеплосеть", сообщил в ходе сессии Российской энергетической недели гендиректор "Квадры" Семен Сазонов.

"Мы хотели к форуму подписать концессионное соглашение, чуть-чуть не успели. Надеюсь, что в ближайшее время мы его подпишем", — сказал он. По словам Сазонова, энергокомпания планирует инвестировать в муниципальное предприятие почти 4 миллиарда рублей.

В сентябре 2017 года "Квадра" подписала с администрацией Воронежа протокол о намерениях взаимодействия по развитию систем теплоснабжения региона. Тогда в компании отмечали, что Воронеж рассматривается в качестве площадки для введения новой модели рынка тепла.

"Квадра" производит тепловую и электрическую энергию в 10 регионах Центрального федерального округа. Воронежский филиал компании обеспечивает теплом свыше 60% жилого сектора города. "Воронежтеплосеть" занимает 28% на рынке сбыта тепловой энергии в Воронеже.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.