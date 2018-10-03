На теплосетях ТГК-14 в Чите произошло около 30 аварий с начала сезона

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Порядка 30 аварий на теплосетях ТГК-14 в Чите уже произошло с момента запуска отопительного сезона, говорится в сообщении компании.

"С начала отопительного сезона специалистами ТГК-14 в Чите выявлено и устранено 28 аварийных прорыва тепловых сетей…. Несмотря на то что в 2018 году ремонтная программа полностью выполнена, объем аварийных работ растет", — отмечается в сообщении.

Общая протяженность внутриквартальных тепловых сетей ТГК-14 в Чите составляет около 382 километров. Ежегодная замена 2-3% от общего объема сетей не позволяет накопить запас прочности, констатируют энергетики. "Планово-предупредительный ремонт сохраняется на уровне 8-10 километров в год, такие объемы не позволяют кардинально изменить ситуацию. Уровень износа трубопроводов сегодня составляет порядка 70%", — приводятся в сообщении слова директора филиала "Читинский энергетический комплекс" Михаила Орлова.

ТГК-14 рассматривает различные варианты привлечения инвестиций в систему теплоснабжения Читы. Одним из возможных, по мнению компании, является переход на целевую модель рынка теплоснабжения.

"Установление "ценовой зоны" в городе — это долгосрочное планирование тарифа с привлечением реальных инвестиций для того, чтобы привести, в том числе и теплосети, в порядок, но в тоже время защита потребителей предельным уровнем цены", — отмечают в компании.