ДВЭУК планирует перевод населенных пунктов Колымы на электроотопление

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Магаданская область и Дальневосточная энергетическая управляющая компания планируют перевести населенные пункты Колымы на электроотопление, говорится в сообщении ДВЭУК.

Временно исполняющий обязанности главы региона Сергей Носов и генеральный директор ДВЭУК Дмитрий Селютин в среду на Восточном экономическом форуме подписали соглашение о взаимодействии в области социально-экономического развития Колымы.

Документ предусматривает реализацию мероприятия по развитию энергетики региона, в том числе пилотный проект по переводу поселка Талая на современную систему электроотопления. В настоящее время для энергоснабжения населенного пункта используется дизельная генерация на привозном топливе.

"Учитывая наличие в регионе Колымского каскада ГЭС с огромным избытком электрической мощности и планируемый ввод в эксплуатацию новой высоковольтной линии "Оротукан – Палатка – Центральная", которая проходит неподалеку от поселка Талая, мы намерены обеспечить его централизованное энергоснабжение", — приводятся в сообщении слова Носова.

Реализации пилотного проекта предполагает строительство "Магаданэнерго" подстанции "Мякит" для линии электропередачи 220 кВ "Оротукан – Палатка – Центральная". В этом случае ДВЭУК берет на себя строительство линии "Мякит – Талая" протяженностью 60 километров с подстанцией "Талая" и реконструкцию котельной с установкой электрических котлов. "По предварительным подсчетам, затраты составят 1,7 миллиарда рублей. Финансирование проекта может осуществляться в счет доходов от эксплуатации линий электропередачи, которые мы уже построили на Колыме", – пояснил гендиректор ДВЭУК.

С 2012 года объем инвестиций ДВЭУК в строительство электросетевых объектов Магаданской области составил 13,5 миллиарда рублей, общая протяженность построенных воздушных линий электропередачи – 558,3 километра.