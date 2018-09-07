КРАСНОЯРСК, 7 сен — РИА Новости. Новую трубу высотой 270 метров начали строить на старейшей красноярской ТЭЦ-1, сооружение заменит три старые трубы, сообщает пресс-служа Сибирской генерирующей компании (СГК).

"Очередной этап программы модернизации природоохранного оборудования стартовал на первой красноярской теплоэлектроцентрали, где начали строить новую дымовую трубу. Сооружение высотой 270 метров заменит две существующие трубы и одну снесенную. Трубу планируется построить к 2019 году и поэтапно подключать к ней котлы. По проекту эта работа должна завершиться к 2021 году", — говорится в сообщении.

В компании сообщили, что специалисты приступили к заливке фундамента и армированию основания сооружения. Строительство будет продолжаться на действующем энергоисточнике круглогодично, а производство тепла и электроэнергии не будет прекращаться. Трубу оснастят системой экологического мониторинга. Данные будут доступны для любого жителя города и края. Прогнозируемые затраты на строительство сооружения превысят 1 миллиард рублей.

Ранее сообщалось, что на ТЭЦ-1 была демонтирована старая труба высотой 105 метров. Замена трех существующих труб одной, более высокой, позволит увеличить эффективность рассеивания выбросов и уменьшить их концентрацию в воздухе. Кроме этого, план модернизации Красноярской ТЭЦ-1 включает замену существующего оборудования по очистке дымовых газов (батарейных циклонов с КПД 95%) современными электрофильтрами с эффективностью очистки свыше 99%. Еще две трубы будут снесены после того, как новый объект будет сдан в эксплуатацию.