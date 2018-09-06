"Роснефть" будет поставлять топочный мазут для "Примтеплоэнерго"

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. "Примтеплоэнерго" согласовало с "Роснефтью" основные условия контракта об определении нефтяной компании основным поставщиком топочного мазута, говорится в сообщении теплоснабжающего предприятия.

"В ходе личной встречи с руководством НК "Роснефть" обсуждались основные условия заключаемого контракта, обоснования расчетов цены и график поставок топочного мазута в "Примтеплоэнерго" для прохождения отопительного сезона", — приводятся в сообщении слова первого замгендиректора "Примтеплоэнерго" Александра Шубенкова.

После согласования обоснования цены госконтракта на поставку топлива с МЭР и Минфином, проект распоряжения об определении "Роснефти" единым поставщиком топочного мазута был внесен в правительство РФ.

"Примтеплоэнерго" является крупнейшей теплоснабжающей компанией Приморского края. В прошлом отопительном сезоне у предприятия возникли трудности в работе в связи с перебоями поставок топлива. Из-за нехватки топлива компании пришлось снижать параметры теплоснабжения жилых домов и социальных объектов в ряде городов Приморья. Местные власти обвинили "Примтеплоэнерго" в срыве отопительного сезона, затем последовала смена руководства предприятия.

В теплоснабжающей компании полагают, что закрепление за "Роснефтью" статуса единого поставщика топочного мазута позволит избежать топливных проблем, которые связаны в том числе с длительностью проведения закупочных процедур при постоянном росте цен на мазут.

По подсчетам "Примиеплоэнерго", для прохождения отопительного периода компании потребуется около 220 тысяч тонн мазута, порядка 600 тысяч тонн угля, а также свыше четырех тысяч тонн дизельного топлива. Контракты на поставку угля для прохождения отопительного сезона заключены с двумя поставщиками — СУЭК и ООО "Сибуголь". До выхода распоряжения правительства об определении "Роснефти" единственным поставщиком топочного мазута для нужд "Примтеплоэнерго", нефтяная госкорпорация стала победителем двух закупочных процедур на поставку предприятию в середине сентября – начале октября 61 тысячи тонн мазута.