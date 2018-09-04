В Курской области завершили работы по ликвидации порыва газопровода

ВОРОНЕЖ, 4 сен — РИА Новости. Газовики завершили аварийно-восстановительные работы на газопроводе в Курской области, из-за порыва которого утром во вторник без газа остались более 107 тысяч человек, сообщает главное управление МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что авария на газопроводе в Курской области оставила без газоснабжения 43 тысячи абонентов в городе Железногорске. По данным ведомства, разрыв трубы диаметром 500 миллиметров на газораспределительной станции города Железногорск произошел во вторник в 1.43 мск в населенном пункте Пасерково.

Как пояснил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС, снижены параметры газоснабжения 27 населенных пунктов, в которых проживают более 107 тысяч человек. По его словам, всего без газоснабжения остались 2,63 тысячи жилых домов.

"По состоянию на 17.30 4 сентября 2018 года ремонтно-восстановительные работы завершены, газовый трубопровод проверен, замечаний нет. Подключение потребителей к газоснабжению организовано по штатной схеме", — говорится в сообщении.

По словам председателя комитета региональной безопасности Курской области Михаила Горбунова, предварительная причина порыва — коррозия трубопровода. Восстановительные работы начались с 7.00 мск — после обследования и обнаружения места разрыва. Ориентировочное время завершения ремонтных работ называлось 17.00 мск, пуск газа намечен на 21.00 мск.