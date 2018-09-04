Причиной аварии на газопроводе в Курской области могла стать коррозия

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Предварительной причиной аварии на газопроводе в Курской области, оставившей без газоснабжения свыше 107 тысячи человек, стала коррозия трубопровода, сообщил замгубернатора области, председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов.

Ситуационно-аналитический центр Минэнерго сообщал, что на газораспределительной станции Железногорска во вторник в 01.43 мск произошел разрыв трубы диаметром 500 миллиметров.

"Взрыва и возгорания не было, погибших и пострадавших нет. В 6.50 было обнаружено место разрыва. Предварительная причина — коррозия трубопровода", — приводятся слова Горбунова в сообщении регионального правительства.

В настоящее время прекращена подача газа на промышленные предприятия города Железногорска, в том числе ПАО "Михайловский ГОК" и МУП "Гортеплосеть". В зоне отключения — абоненты в 12 населенных пунктах Железногорского района.

Восстановительные работы начались с 7.00 после обследования и обнаружения места разрыва. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 21.00 вторника.