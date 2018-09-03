СГК завершила строительство левобережного участка теплосети через Енисей

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания завершила строительство левобережного участка теплосети через Енисей, который позволит передавать теплоэнергию от Красноярской ТЭЦ-2 в новые микрорайоны города, сообщает компания.

"СГК достроила левобережный подход к теплотрассе, которая позволит передавать тепловую энергию от Красноярской ТЭЦ-2 СГК в развивающиеся микрорайоны города", — отмечается в сообщении.

Возведение участка теплосети на левом берегу диаметром 1000 мм началось в декабре 2016 года. Строительство правобережного подхода продолжается. Новая тепломагистраль свяжет два берега Енисея и позволит подключить к системе теплоснабжения новых потребителей в Октябрьском, Железнодорожном и Центральном районах города.

В апреле СГК сообщала о планах инвестировать 54 миллиарда рублей в течение 15 лет в модернизацию энергетики Красноярска. Данные инвестиции планируется направить на развитие энергомощностей и системы теплоснабжения города.