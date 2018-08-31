Власти утвердили показатели для оценки работы новой модели рынка тепла

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Правительство РФ утвердило перечень основных показателей, которые нужны для оценки результатов внедрения новой модели рынка тепла в ценовых зонах теплоснабжения.

"Цель принятых решений – обеспечить мониторинг эффективности действий по внедрению целевой модели рынка тепловой энергии", — отмечается в распоряжении правительства, опубликованном на сайте кабмина. К перечню таких показателей, в частности, относится доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации теплообъектов, количество аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии и тепловых сетях (ежегодное снижение не менее чем на 5%), коэффициент использования установленной тепловой мощности.

Во внимание принимается также удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения, отсутствие фактов нарушения антимонопольного законодательства в сфере теплоснабжения, снижение потерь в тепловых сетях и привлечение инвестиций в сферу теплоснабжения.

Распоряжением предусмотрено, что в течение пяти лет в ценовых зонах теплоснабжения (территории, где введена новая модель рынка тепла) не останется бесхозных тепловых сетей. Кроме того, в течение 10 лет продолжительность планового перерыва в горячем теплоснабжении в ходе летних ремонтов должна быть сведена к периоду не более 7 дней.

Мониторинг эффективности внедрения новой модели рынка тепла поручено ежегодно осуществлять Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе.

Закон о новой модели рынка тепла был подписан президентом РФ Владимиром Путиным летом 2017 года. В ближайшие время планируется принять оставшиеся для полноценного функционирования закона подзаконные акты. Новая модель рынка тепла предполагает изменение системы регулирования тарифов на теплоэнергию — переход от госрегулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению только предельного уровня цены на теплоэнергию для конечного потребителя.