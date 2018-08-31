ДГК построит котельную взамен выбывающей Майской ГРЭС в Хабаровском крае

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. АО "Дальневосточная генерирующая компания" (входит в группу "Русгидро") построит в поселке Майский Хабаровского края котельную взамен Майской ГРЭС, сообщает ДГК.

"Она заменит выбывающую тепловую мощность Майской ГРЭС, которая должна быть выведена из эксплуатации с вводом в работу ТЭЦ в городе Советская Гавань", — отмечается в сообщении.

Новая котельная мощностью 16 Гкал/ч обеспечит теплом и горячей водой жителей поселка Майский. В качестве топлива котельная будет использовать уголь. На финансирование проекта будет направлено более 500 миллионов рублей. Сейчас ведется проектирование котельной, которое планируется завершить до конца 2018 года, после чего будет определена подрядная организация и начато строительство.

Сейчас теплоснабжение поселка обеспечивает Майская ГРЭС – одна из старейших электростанций Дальнего Востока России (введена в эксплуатацию в 1938 году). Ее установленная мощность составляет 78,2 МВт, тепловая мощность – 15,4 Гкал/ч. Здания и оборудование Майской ГРЭС сильно изношены, ее дальнейшая эксплуатация нецелесообразна. Электрическую нагрузку станции возьмет на себя строящаяся ТЭЦ в городе Советская Гавань (ее пуск намечен на 2019 год), а выработку тепла для поселка Майский – новая котельная. Ввод котельной в эксплуатацию будет синхронизирован с закрытием Майской ГРЭС.

ТЭЦ в Советской Гавани – один из четырех проектов инвестиционной программы "Русгидро" по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, которые реализуются в соответствии с указом президента РФ. Установленная электрическая мощность новой ТЭЦ составит 126 МВт, тепловая – 200 Гкал/ч, а годовая выработка электроэнергии – 630 миллионов кВт.ч.