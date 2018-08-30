СГК выделила еще 120 миллионов рублей на ремонты новосибирских ТЭЦ

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания выделила дополнительное финансирование на 2018 год в размере 120,6 миллиона рублей на ремонт новосибирских ТЭЦ, в общей сложности направив на ремонт станций 1,838 миллиарда рублей, сообщает компания.

Средства предназначаются для ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинской ТЭЦ. В целом стоимость ремонтной кампании станций в этом году составит порядка 1,838 миллиарда рублей, что на 7,3% превышает объемы предыдущего года. Увеличение финансирования повысит надежность оборудования ТЭЦ во время прохождения осенне-зимнего периода, отмечает компания.

"Изначально на ремонт новосибирских генерирующих объектов в 2018 году было выделено 1,718 миллиарда рублей. Однако во время выполнения работ энергетики выявили "узкие места", новые проблемные участки, и руководство СГК решило закрыть все потребности новосибирских станций, выделив дополнительное финансирование", — приводятся в сообщении слова директора Новосибирского филиала компании Андрея Колмакова.

Большую часть средств, выделенных сверх плана (56,1 миллиона рублей), получит ТЭЦ-5. Деньги пойдут, в том числе, на ремонт водогрейного котла и дымососов.

СГК занимается производством тепла и электроэнергии, снабжением потребителей теплом и горячей водой. Регионы работы компании — Алтайский, Красноярский края, Кемеровская и Новосибирская области, республики Хакасия и Тыва.