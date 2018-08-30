Кабмин обсудит унификацию размера госпошлины за досудебный спор по тарифам

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Правительство РФ рассмотрит законопроект, устанавливающий размер госпошлины за рассмотрение досудебных споров и разногласий, связанных с применением регулируемых цен, на уровне 120 тысяч рублей, сообщила пресс-служба кабинета министров.

В настоящее время госпошлина за принятие решения в досудебном порядке по спорам, связанным с установлением и применением регулируемых цен в соответствии с законодательством о естественных монополиях, установлена в размере 160 тысяч рублей.

При этом госпошлина за принятие решения в отношении установленных тарифов и надбавок по разногласиям, возникшим между органами исполнительной власти субъектов РФ в области госрегулирования тарифов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями, а также между органами исполнительной власти субъектов, осуществляющими регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, установлена в размере 80 тысяч рублей.

"Законопроектом предлагается унифицировать государственные пошлины за принятие решения по заявлениям о рассмотрении споров и разногласий, связанных с применением регулируемых цен (тарифов, ставок, плат, надбавок), установив их в размере 120 тысяч рублей", — говорится в сообщении.