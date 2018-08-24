МОЭК 25 августа завершит проверку теплосетей Москвы к отопительному сезону

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. "Московская объединенная энергетическая компания" завершит проверку тепловых сетей Москвы к отопительному сезону на этой неделе, сообщает компания.

"МОЭК завершает кампанию по подготовке систем теплоснабжения Москвы к отопительному сезону 2018–2019 годов. Гидравлические испытания тепловых сетей будут закончены 25 августа", — отмечается в сообщении.

К работе в осенне-зимнем периоде энергетики подготовили порядка 16 тысяч километров тепловых сетей, обеспечивающих теплоснабжение более 70 тысяч зданий, в том числе 33 тысячи жилых домов.

Профилактические работы в 2018 году проводились с учетом Чемпионата мира по футболу, их график был скорректирован для обеспечения горячим водоснабжением спортивной и гостиничной инфраструктуры Москвы.

МОЭК – единая теплоснабжающая организация (ЕТО) Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение Москвы и ряда городов ближнего Подмосковья. Контролирующим акционером и управляющей организацией МОЭК и "Мосэнерго" является "Газпром энергохолдинг".