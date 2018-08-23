"Элсиб" изготовит гидрогенераторы для Майнской ГЭС

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Новосибирский энергомашиностроительный завод "Элсиб" изготовит генераторы для Майнской ГЭС в Хакасии, говорится в сообщении предприятия.

"В конце августа завод "Элсиб" подписал с "Русгидро" контракт на поставку трех гидрогенераторов серии СВ 1500/152-104 для модернизации Майнской ГЭС", — отмечается в сообщении.

Мощность каждого генератора составит 107 МВт. Первый генератор будет отправлен на объект заказчика в 2020 году, последний — в первой половине 2021 года. Пуски планируется осуществить в начале 2022 года.

Саяно-Шушенская и Майнская ГЭС образуют единый энергетический комплекс. Основной задачей Майнской ГЭС является выравнивание колебаний уровня воды в Енисее, возникающих при смене режима работы Саяно-Шушенской ГЭС, что позволяет обеспечить благоприятный водохозяйственный режим ниже по течению. Установленная мощность Майнской ГЭС составляет 321 МВт.

Замена гидроагрегатов Майнской ГЭС ведется в рамках программы комплексной модернизации "Русгидро", предусматривающей обновление всего устаревшего и изношенного оборудования на гидроэлектростанциях компании.