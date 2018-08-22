"Роснано" и "РТ-Инвест" вложили в мусоросжигающие ТЭС по 6,5 млрд рублей

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Компании "Роснано" и "РТ-Инвест" уже вложили в проект строительства мусоросжигающих электростанций (ТЭС) по 6,5 миллиарда рублей каждая, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор "РТ-Инвеста" Андрей Шипелов.

В июне 2017 года компании АГК-1 и АГК-2, входящие в "РТ-Инвест", выиграли на конкурсе право строительства четырех мусоросжигающих электростанций мощностью по 70 МВт в Подмосковье и одной мощностью 55 МВт в Татарстане. Инвестиции планируются на уровне 150 миллиардов рублей. Из них 80% придется на долю заемного финансирования и 20% вложат акционеры пропорционально своей доле.

"В целом наш проект структурирован по общепринятой практике. "РТ-Инвест" является лидирующим акционером, дальше уже к нам присоединилось "Роснано", мы создали первый экологический фонд. "Роснано" инвестировало 6,5 миллиардов рублей в этот проект, пропорционально, так же, как и "РТ-Инвест". На эти деньги сейчас и строятся предприятия. Это первый капитал. Вторая стадия привлечения капитала заканчивается в конце ноября. У нас на этом этапе есть якорные инвесторы второго раунда инвестиций в проект, в том числе РФПИ вместе с Hitachi", — сообщил Шипелов.

В 2017 году "РТ-Инвест" сообщала, что швейцарска Hitachi Zosen Inova, технологии которой используются в проекте, получит 8% в компаниях АГК-1 и АГК-2. Вместе с Hitachi Zosen Inova инвестировать в проект планирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Как следует из базы данных Единого государственного реестра юридических лиц, а также из информации на официальном сайте "РТ-Инвеста", в компании АГК-1, строящей четыре ТЭС в Подмосковье, пятеро конечных бенефициаров. Это "Роснано" с долей в 25,005%, ЗАО "Газпромбанк — Управление активами" (31%), госкорпорация "Ростех" (7,4%), Шипелов (24,66%) и глава совета директоров "АвтоВАЗа" Сергей Скворцов (11,9%). Бенефициарами АГК-2, строящей ТЭС в Татарстане, являются также "Роснано" с долей в 25,005%, "Ростех" (9,4%), Шипелов (50,6%) и Скворцов (почти 15%).

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