Отопление досрочно включат в ряде населенных пунктов Чукотки из-за холодов

ВЛАДИВОСТОК, 9 авг — РИА Новости. Губернатор Чукотки Роман Копин из-за низких температур воздуха поручил досрочно начать отопительный сезон в ряде населённых пунктов региона, сообщает правительство автономного округа.
Такое решение связано с тем, что сейчас ночью в городском округе всего 4 градуса тепла, днём – плюс 10, и температура в жилых помещениях начала опускаться ниже нормативных 18-20 градусов.
Также досрочно отопительный сезон начнётся и в Амгуэме городского округа Эгвекинот. Этой ночью в селе выпал снег. По словам главы района Романа Коркишко, отопление в домах появится уже в ближайшее время.
В сёлах на Арктическом побережье отопление круглогодичное и летом не отключается.