Отопление досрочно включат в ряде населенных пунктов Чукотки из-за холодов

ВЛАДИВОСТОК, 9 авг — РИА Новости. Губернатор Чукотки Роман Копин из-за низких температур воздуха поручил досрочно начать отопительный сезон в ряде населённых пунктов региона, сообщает правительство автономного округа.

"Провиденский городской округ досрочно приступает к началу отопительного сезона… По словам исполняющего обязанности главы администрации Провиденского ГО Владимира Парамонова, в ближайшее время будет подписано соответствующее постановление. К 13 августа ГП ЧАО "Чукоткоммунхоз" будет полностью готов к началу отопительного сезона в районе, и с понедельника он начнётся одновременно во всех населённых пунктах городского округа", — говорится в сообщении.

Такое решение связано с тем, что сейчас ночью в городском округе всего 4 градуса тепла, днём – плюс 10, и температура в жилых помещениях начала опускаться ниже нормативных 18-20 градусов.

Также досрочно отопительный сезон начнётся и в Амгуэме городского округа Эгвекинот. Этой ночью в селе выпал снег. По словам главы района Романа Коркишко, отопление в домах появится уже в ближайшее время.

В сёлах на Арктическом побережье отопление круглогодичное и летом не отключается.