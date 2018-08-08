Минэнерго: модернизация ТЭС не помешает переходу к новой модели рынка тепла

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Программа модернизации тепловой генерации не может затормозить процесс введения новой модели рынка тепла в России по принципу альтернативной котельной, полагает замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко.
"Ничуть абсолютно", — ответил Кравченко на вопрос, не может ли модернизация ТЭС затормозить процесс введения альткотельной. По его словам, у программы модернизации ТЭС и новой модели рынка тепла разные задачи. Первая связана с модернизацией генерирующего оборудования, тогда как введение альткотельной нацелено на повышение загрузки более эффективных тепловых мощностей, а также получение источников средств для ремонта тепловых сетей.
"В большей степени механизм альткотельной решает две задачи — повышение степени загрузки тепловой станции и получение источников для ремонта тепловых сетей, потому что именно там происходит наибольшее количество всяких эксцессов — аварии, потери на сетях", — сообщил журналистам замминистра.
Новая модель рынка тепла в РФ может заработать уже в 2018 году. Первым населенным пунктом, внедрившим ее, станет город Рубцовск Алтайского края. По словам Кравченко, Минэнерго также готовит документацию для правительства по второму пилотному населенному пункту — поселку Линево Новосибирской области.
Как сообщали РИА Новости в Минэнерго в середине июля, потенциальными участниками пилотного проекта по внедрению новой модели рынка тепла являются 19 городов России. Закон о новой модели рынка тепла был подписан президентом РФ Владимиром Путиным летом 2017 года и юридически вступил в силу с января 2018 года.