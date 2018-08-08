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Теплоснабжение

Минэнерго: модернизация ТЭС не помешает переходу к новой модели рынка тепла

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© Фото : Минэнерго РФЗаместитель министра энергетики РФ Вячеслав КравченкоЗаместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко
© Фото : Минэнерго РФ

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Программа модернизации тепловой генерации не может затормозить процесс введения новой модели рынка тепла в России по принципу альтернативной котельной, полагает замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко.

Экономический анализ. Архивное фото
© Fotolia / Kurhan
Эксперт объяснил, для чего нужны экономически обоснованные тарифы на тепло
Новая модель рынка тепла предполагает изменение системы регулирования тарифов на теплоэнергию — переход от госрегулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению только предельного уровня цены на теплоэнергию для конечного потребителя. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки тепловой энергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника тепловой энергии (цена альтернативной котельной).

"Ничуть абсолютно", — ответил Кравченко на вопрос, не может ли модернизация ТЭС затормозить процесс введения альткотельной. По его словам, у программы модернизации ТЭС и новой модели рынка тепла разные задачи. Первая связана с модернизацией генерирующего оборудования, тогда как введение альткотельной нацелено на повышение загрузки более эффективных тепловых мощностей, а также получение источников средств для ремонта тепловых сетей.

"В большей степени механизм альткотельной решает две задачи — повышение степени загрузки тепловой станции и получение источников для ремонта тепловых сетей, потому что именно там происходит наибольшее количество всяких эксцессов — аварии, потери на сетях", — сообщил журналистам замминистра.

Новая модель рынка тепла в РФ может заработать уже в 2018 году. Первым населенным пунктом, внедрившим ее, станет город Рубцовск Алтайского края. По словам Кравченко, Минэнерго также готовит документацию для правительства по второму пилотному населенному пункту — поселку Линево Новосибирской области.

Как сообщали РИА Новости в Минэнерго в середине июля, потенциальными участниками пилотного проекта по внедрению новой модели рынка тепла являются 19 городов России. Закон о новой модели рынка тепла был подписан президентом РФ Владимиром Путиным летом 2017 года и юридически вступил в силу с января 2018 года.

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