Эксперт: утильсбор на турбины не окажет влияния на цену электроэнергии

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Предлагаемый Минпромторгом РФ утилизационный сбор на газовые турбины мощностью до 32 МВт сделает импортное оборудование дороже, но не окажет значимого влияния на энергорынок и, соответственно, цену на электроэнергию, прокомментировала РИА Новости руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова.

"Предложение касается турбин малой мощности, которые преимущественно используются для строительства собственной генерации потребителями. Утилизационный сбор сделает импортное оборудование дороже. Но надо отметить, что импортное оборудование для малой генерации после девальвации рубля в 2014-2015 годах и так подорожало в два раза и его импорт существенно упал", — сказала Порохова.

"Значимое влияние для энергорынка имели бы аналогичные предложения в отношении турбин большой мощности, которые используются для строительства электростанций. Но таких предложений озвучено не было", — добваила она.

Как написал в среду "Коммерсант", Минпромторг предложил ввести утилизационный сбор для производителей газовых турбин мощностью до 32 МВт на уровне 7% от стоимости оборудования. При этом, по данным издания, отечественным компаниям сбор неофициально компенсируют субсидиями из бюджета, так что вырастет лишь цена импортного оборудования. Минпромторг и Минэнерго РФ предоставили РИА Новости такие же комментарии, что и газете.

По мнению Минэнерго, если рассматривать утилизационный сбор как меру по поддержке отечественных производителей, то он не поспособствует приоритетности отечественного оборудования при закупках. "Введение утилизационного сбора на основное и вспомогательное генерирующее оборудование повлечет увеличение его стоимости, что в сложившихся тарифных условиях непременно ляжет на плечи потребителей", — заявили в Минэнерго.

В Минпромторге отметили, что "решение по утильсбору окажет минимальное воздействие на оптовый рынок электроэнергии".