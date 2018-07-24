Устаревшая ТЭЦ в Керчи будет выведена из работы к 2022 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Компания "КрымТЭЦ" планирует к 2022 году вывести из эксплуатации морально устаревшую и экономически неэффективную Камыш-Бурунскую ТЭЦ в Керчи, сообщил генеральный директор компании Тарас Целый.

"До 2022 года мы продолжим нашу работу, поскольку жителей без тепла оставлять, безусловно, нельзя ни при каких обстоятельствах. Но с 2022 мы не видим возможности для функционирования Камыш-Бурунской ТЭЦ", — приводит слова Целого на встрече с главой администрации Керчи Сергеем Бороздиным пресс-служба компании.

Реконструировать ТЭЦ нецелесообразно, поскольку в Керчи в 2017 году утвердили схему теплоснабжения, которая предусматривает децентрализацию источников тепловой энергии и полный вывод из эксплуатации магистральных теплотрасс, отходящих от Камыш-Бурунской станции, отметили в пресс-службе компании. Особенностью работы ТЭЦ, возраст которой превышает 70 лет, является непременная выработка тепла.

"Мы принимаем решение города, но ТЭЦ не может полноценно работать, если тепловая энергия не будет востребована, таковы ее технические особенности", — приводит слова Целого пресс-служба.

Датой вывода электростанции из эксплуатации определено 1 января 2022 года, именно с этого дня прекращается для Камыш-Бурунской ТЭЦ действие специального статуса вынужденной генерации на рынке электрической энергии и мощности, предусмотренного постановлением правительства РФ. Оно временно давало экономические преференции крымским объектам энергетики по сравнению с другими объектами — участниками рынка, расположенными на материке.