Устаревшая ТЭЦ в Керчи будет выведена из работы к 2022 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Компания "КрымТЭЦ" планирует к 2022 году вывести из эксплуатации морально устаревшую и экономически неэффективную Камыш-Бурунскую ТЭЦ в Керчи, сообщил генеральный директор компании Тарас Целый.
"До 2022 года мы продолжим нашу работу, поскольку жителей без тепла оставлять, безусловно, нельзя ни при каких обстоятельствах. Но с 2022 мы не видим возможности для функционирования Камыш-Бурунской ТЭЦ", — приводит слова Целого на встрече с главой администрации Керчи Сергеем Бороздиным пресс-служба компании.
Реконструировать ТЭЦ нецелесообразно, поскольку в Керчи в 2017 году утвердили схему теплоснабжения, которая предусматривает децентрализацию источников тепловой энергии и полный вывод из эксплуатации магистральных теплотрасс, отходящих от Камыш-Бурунской станции, отметили в пресс-службе компании. Особенностью работы ТЭЦ, возраст которой превышает 70 лет, является непременная выработка тепла.
Датой вывода электростанции из эксплуатации определено 1 января 2022 года, именно с этого дня прекращается для Камыш-Бурунской ТЭЦ действие специального статуса вынужденной генерации на рынке электрической энергии и мощности, предусмотренного постановлением правительства РФ. Оно временно давало экономические преференции крымским объектам энергетики по сравнению с другими объектами — участниками рынка, расположенными на материке.