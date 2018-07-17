Тепловые компании с октября применят новые стандарты раскрытия информации

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Новые стандарты раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, а также регулирующими органами будут действовать в России с 5 октября, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ устанавливает состав, порядок, сроки и периодичность предоставления информации, подлежащей раскрытию. В частности, организации будут обязаны раскрывать общие сведения о себе, финансовую отчетность, технико-экономические параметры деятельности, стандарты качества обслуживания, информацию о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг.

Раскрытию также подлежат сведения о тарифах, аварийности на теплосетях и теплообъектах, уровне потерь и расходах топлива.

С 1 января 2018 года в России действует закон об административной ответственности за нарушение порядка раскрытия информации в сфере теплоснабжения. Документ вводит административную ответственность для теплоснабжающих компаний, аналогичную той, что действует в электроэнергетике. Непредоставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности, в частности, может повлечь штраф в размере 5-20 тысяч рублей для должностных лиц, для юрлиц — 100-500 тысяч рублей.