Владивосток рассчитывает на треть снизить повреждаемость на теплосетях

Вид на центр города вечером с сопки Орлиное гнездо во Владивостоке. Архивное фото

Вид на центр города вечером с сопки Орлиное гнездо во Владивостоке. Архивное фото

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Владивосток разработал программу развития систем инженерной инфраструктуры на 2018-2021 годы, которая предполагает почти на треть снизить количество повреждений на теплосетях, сообщает городская администрация.

"В программе предложены необходимые меры по модернизации тепловых и электрических сетей", — поясняется в сообщении.

По оценкам специалистов, существующие магистральные и внутриквартальные тепловые сети Владивостокского городского округа изношены на 90%. Их реконструкция и замена считается одной из самых актуальных задач городского хозяйства.

"В программе разработан перечень необходимых мероприятий по снижению аварийности, в результате выполнения за три года будут достигнуты следующие показатели: заменено 15 тысяч метров теплотрассы, снижение количества повреждений на тепловых сетях практически на треть (27%), снижение износа на реконструируемых объектах составит до 54%", – отмечается в сообщении.

Власти города надеются, что модернизации инженерной инфраструктуры города позволит снизить объем работ по благоустройству и многонедельных "раскопок" в городе станет меньше (сейчас в городе еженедельно открывается несколько десятков ордеров на проведение земляных работ).