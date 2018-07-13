СФ одобрил поправки об ответственности за нарушение закона о теплоснабжении

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Сенаторы в пятницу одобрили закон об административной ответственности за нарушение требований законодательства о теплоснабжении, предусматривающий штрафы для должностных лиц местных органов власти в размере до 50 тысяч рублей.

Так, за ненаправление или направление с нарушением требования проекта схемы теплоснабжения поселения, городского округа с численностью населения от 500 тысяч человек или города Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя для утверждения в Минэнерго России должностные лица могут быть предупреждены или наказаны штрафом в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

Такая же ответственность предусмотрена за неразмещение в установленные сроки информации о месте проведения публичных слушаний по поводу проекта схемы теплоснабжения в таких поселениях и городах.

Штрафные санкции предусмотрены и в случае неисполнения должностным лицом местного самоуправления поселения или городского округа с численностью населения менее 500 тысяч человек в установленный срок принятого Минэнерго России решения по результатам рассмотрения разногласий, возникших при утверждении схем теплоснабжения.

Кроме того, такой же штраф может быть присужден за нарушение должностным лицом органа исполнительной власти субъекта РФ порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения схем теплоснабжения таких поселений и городских округов.

При повторном совершении таких правонарушений штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей, либо должностное лицо может быть дисквалифицировано на срок от одного года до двух лет.

Также, за невыполнение в установленный срок законного предписания Минэнерго в сфере теплоснабжения возможно вынесение предупреждения или наложение штрафа на должностных лиц в размере 10 тысяч рублей. В случае повторного нарушения штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей либо должностное лицо будет дисквалифицировано на срок от одного года до двух лет.