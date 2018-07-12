Тринадцать котельных ГУП "ТЭК СПб" в Петербурге переведут на газ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл — РИА Новости. Тринадцать котельных ГУП "ТЭК СПб" планируется перевести на газ, инвестиции в проект составят 1,5 миллиарда рублей, сообщила председатель городского комитета по инвестициям Ирина Бабюк на заседании совета по инвестициям при губернаторе Санкт-Петербурга.

По ее словам, в рамках проекта предусматривается реконструкция 13 котельных ГУП "ТЭК СПб", которые находятся четырех районах города – Красносельском, Выборгском, Приморском и Колпинском районах. В настоящее время они работают на угле и мазуте.

"В рамках проекта предполагается привлечь порядка 1,5 миллиарда рублей, при этом доля привлеченных средств будет составлять 80%. Срок инвестиционных вложений составит пять лет, а концессия будет заключаться на 15 лет – с 2019 по 2033 годы. В рамках этого проекта будут следующие эффекты: во-первых, будет достигнуто существенное улучшение технико-экономических показателей отпуска тепловой энергии, во-вторых, повысится надежность работы самих котельных, и снизится себестоимость производства тепловой энергии", — сказала председатель комитета.

Бабюк отметила, что комитетом по инвестициям, комитетом по энергетике, Сбербанком России и компанией "Сберэнерго девелопмент" отработана предварительная схема реконструкции этих котельных — перевод их на газовое топливо с применением механизма государственно-частного партнерства. "Предварительное соглашение о намерениях заключено в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума. На данный момент потенциальный инвестор уже подал частную концессионную инициативу", — сказала она.

Совет по инвестициям при губернаторе Санкт-Петербурга одобрил этот проект.