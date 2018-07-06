Минэнерго подготовило проект о переносе КОМ на 15 декабря

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Минэнерго РФ подготовило проект постановления правительства РФ о переносе сроков проведения конкурентного отбора мощности с 15 сентября на 15 декабря, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как говорится в пояснительной записке, перенос сроков связан с готовящейся программой модернизации тепловых электростанций (ТЭС) в РФ стоимостью в 1,35 триллиона рублей. Помимо модернизации, чтобы продлить срок работы еще около 100 ГВт мощностей, Минэнерго предложило внести изменения в правила проведения конкурентного отбора мощности (КОМ, определяет цену действующих мощностей), что принесет в отрасль около 786 миллиардов рублей.

Согласно проекту постановления правительства о модернизации, опубликованному Минэнерго 26 июня, отбор, который сейчас проводится на четыре года вперед, предлагается сделать шестилетним, а также индексировать предельные максимальные и минимальные цены мощности, между которыми в ходе отбора определится фактическая цена. Как поясняли журналистам в Минэнерго, до 15 декабря 2018 года планируется провести конкурентные отборы мощности на 2022-2024 годы включительно, в 2019 году — отбор на 2025 год и так далее.

Отборы проектов модернизации планируется провести до КОМ, заявки от компаний Минэнерго предлагает принимать до 1 ноября. При этом, пока не принято постановление правительства о переносе сроков КОМ, по действующим правилам отбор должен пройти до 15 сентября.

Как поясняла в июне глава набсовета "Совета производителей энергии" Александра Панина, если КОМ на 2022 год пройдет до отбора проектов на модернизацию, для энергокомпаний будут зафиксированы обязательства поставлять в 2022 году мощность по итогам КОМ, и тогда выполнение поручения президента РФ Владимира Путина о модернизации ТЭС, по словам Паниной, сдвинется еще на целый год.