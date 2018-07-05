Программа модернизации ТЭС исключит дефицит мощностей, заявили в Минэнерго

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Существующий профицит генерирующих мощностей в электроэнергетике России снижается на 3 ГВт в год, а реализация подготовленной программы модернизации ТЭС исключит возможность возникновения дефицита в 2022-2025 годах, заявил в эфире телеканала РБК замглавы Минэнерго Вячеслав Кравченко.

"Профицит есть, но качество этого профицита очень-очень сомнительное, это первое. Второе, мы видим то, что каждый год у нас этот профицит уменьшается на 3 ГВт. И по всем нашим расчетам, которые мы делали, это все отфиксировано в генеральном размещении объектов электроэнергетики до 2035 года, у нас как раз на период до 2022-2025 года есть высокая вероятность пересечения объёмов спроса, объёмов соответственно предложения. Вот в этом промежутке времени мы видим, что у нас может возникать дефицит. Программа модернизации в определённой степени — это задел на будущее, не дожидаясь возникновения подобного рода дефицита, мы начинаем работать на опережение", — сказал Кравченко.

Он отметил, что программа в основном коснётся тепловых станций, которые несут как тепловую, так и генерирующую нагрузку, оборудования, которое уже выработало свой ресурс, а также востребованного оборудования, которое постоянно работает.

Минэнерго РФ 26 июня опубликовало проект постановления правительства о проведении масштабной программы модернизации ТЭС стоимостью 1,35 триллиона рублей. Проект определяет параметры и условия модернизации для ТЭС. Так проекты, попавшие в программу модернизации, получат гарантированную окупаемость за счет повышенных платежей потребителей. Срок окупаемости — 15 лет. Базовый уровень доходности — 14% годовых.

Проекты модернизации ТЭС планируется отбирать на конкурсной основе. К участию в отборе допускается оборудование со сроком эксплуатации более 40 лет, с высокой востребованностью в энергосистеме и выработавшее свой ресурс. Критерием отбора проектов для участия в программе станет одноставочная (своего рода средняя, учитывающая капитальные и эксплуатационные затраты) цена той электроэнергии, которую будет вырабатывать ТЭС или ее отдельный блок после модернизации.