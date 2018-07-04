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Теплоснабжение

СГК: регионы могут начать подготовку к переходу на новую модель рынка тепла

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© Depositphotos / BelchonockОтопление в квартире. Архивное фотоОтопление в квартире. Архивное фото
© Depositphotos / Belchonock

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Утвержденный Минэнерго РФ порядок подготовки предложений, на основании которых населенные пункты могут быть отнесены к ценовым зонам теплоснабжения, позволяет дать формальный старт процедуре перехода к новой модели рынка тепла в тех регионах, где обсуждалась такая перспектива, отмечают в Сибирской генерирующей компании (СГК).

Утвержденный Минэнерго порядок отнесения поселений к ценовым зонам теплоснабжения является обязательным пунктом реализации дорожной карты (плана первоочередных мероприятий) внедрения целевой модели рынка теплоэнергии. Документ необходим для того, чтобы муниципальное образование смогло перейти на новый принцип теплоснабжения.

"Именно в нем определены требования к документам, которые местные власти и теплоснабжающие организации должны подготовить для перехода к новой модели, а также регламентируется порядок и сроки их рассмотрения регулятором. Соответственно, теперь те регионы, которые обсуждали переход к целевой модели, могут оформить пакет документов и дать формальный старт процедуре", — пояснили РИА Новости в СГК.

При этом в компании отмечают, что на повестке дня принятие еще ряда важных документов, без которых новая модель рынка тепла не может заработать в полную силу. Среди них — методические рекомендации для регионов, изменения в правила утверждения схем теплоснабжения и ряд других, принятие которых необходимо в кратчайшие сроки для того, чтобы модель могла заработать уже в 2019 году. "Также мы ожидаем принятие документа, регламентирующего возможности применение понижающего коэффициента, которые планируем ввести в городах нашего присутствия, чтобы избежать резкого роста тарифов", — отмечают в СГК.

Кот в кресле у батареи. Архивное фото
© Fotolia / koldunova
Власти призывают публично обсуждать стоимость тепла по методу альткотельной

Осенью сообщалось, что город Рубцовск Алтайского края включен в число пилотных проектов, где будет реализована новая методика тарифообразования в тепле по принципу альтернативной котельной. Такая возможность предусмотрена соглашением о социально-экономическом сотрудничестве, подписанным властями края и СГК. В соглашении также прописано намерение властей региона рассмотреть возможность поддержки перехода Барнаула на метод альтернативной котельной.

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Теплоснабжение
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rysnikola
пердячим паром
20:36
04.07.2018
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