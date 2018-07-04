Власти Бурятии нашли способ улучшить качество воздуха в регионе

КРАСНОЯРСК, 4 июл — РИА Новости. Власти Бурятии планируют улучшать качество атмосферного воздуха в регионе за счет постепенного перевода частного сектора на центральное отопление, сообщили РИА Новости в министерстве природных ресурсов республики.

Ранее Роспотребнадзор признал Бурятию регионом с самым грязным воздухом по итогам 2017 года. Также в первых строчках антирейтинга Хабаровский, Красноярский края, Иркутская, Курская области, Крым. При этом в целом по стране показатели за последние 6 лет улучшились почти вдвое.

В министерстве пояснили, что Улан-Удэ ежегодно попадает в список городов с самой грязной атмосферой из-за превышения концентрации бенз(а)пирена, основным источником которого являются печи и котлы частного сектора. Размещение котельных в частных домах не регламентируется, также ситуацию усугубляют топографические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей. При этом власти проводят агитацию по переходу населения на сжигание пеллет, брекетов, газа вместо угля.

"Схема теплоснабжения города предусматривает поэтапную централизацию отопления домов… Реализация данных мероприятий будет проходить в рамках федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы". Это позволит снизить выбросы загрязняющих веществ от низких труб жилого сектора и более эффективно извлекать энергию из централизованного источника тепла, в том числе рассеивать концентрации загрязняющих веществ", — пояснили агентству в минприроды Бурятии.