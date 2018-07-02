СГК завершит в августе вторую тепломагистраль от Красноярской ТЭЦ-3

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Строительство второй тепломагистрали от Красноярской ТЭЦ-3 планируется завершить в августе, сообщает Сибирская генерирующая компания.

Первая, уже построенная, тепломагистраль от угольной ТЭЦ-3 протяженностью свыше 5,6 километра (здесь и далее в однотрубном исчислении) соединила станцию с потребителями Советского района Красноярска, ранее отапливавшихся от муниципальных котельных №1 и №2.

К возведению второй части тепломагистрали от Красноярской ТЭЦ-3 СГК приступила в октябре 2017 года. Ее протяженность составит 6,8 километра. "Строительство ведется в рамках инвестиционной программы СГК за счет средств компании. Данные затраты не повлияют на стоимость гигакалории тепла. Работы мы закончим в августе, а в эксплуатацию эта теплосеть будет запущена со стартом отопительного сезона", — говорится в сообщении компании.

Новая теплосеть, с диаметром труб 800 миллиметров, позволит как переключить потребителей с экологически и экономически неэффективных котельных №1 и №2, расположенных посреди жилой застройки, так и увеличить надежность и стабильность теплоснабжения жителей Красноярска, которые получают тепло от третьей красноярской ТЭЦ, отмечают в СГК.

Кроме того, по новой тепломагистрали тепло пойдет и к левобережным очистительным сооружениям, обслуживаемым "Краскомом", где будет замещена мазутная котельная.

СГК продолжает переключать жителей Красноярска с теплоснабжения от котельных на более эффективные крупные источники — теплоэлектроцентрали. ТЭЦ компании имеют электрофильтры с коэффициентом очистки не менее 99%, а также трубы, высотой до 275 метров.