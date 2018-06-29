СГК увеличила объем ремонтной программы 2018 года в Рубцовске в 1,5 раза

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания увеличила объем финансирования ремонтной программы 2018 года на объектах генерации и тепловых сетях в городе Рубцовск Алтайского края в 1,5 раза, говорится в сообщении СГК.
"Часть средств будет направлена на ремонт и наладку оборудования очистки дымовых газов на Южной тепловой станции, а также ремонт котлов, вспомогательного оборудования", — отмечается в сообщении.
Затраты на реализацию всех мероприятий ремонтной программы в 2018 году возрастут на 47 миллионов рублей и составят 135 миллионов. В компании отмечают, что увеличение объема ремонтной программы произошло за счет дополнительных работ на Южной тепловой станции.
Также будет проведена финальная доналадка двух новых котлоагрегатов, введенных в эксплуатацию в ходе прошлого отопительного сезона.
В целом ремонтная программа СГК в Рубцовске в текущем году предусматривает выполнение текущих и капитальных ремонтов на Южной тепловой станции и малых котельных, а также тепловых сетях города. Кроме того, энергетики занимаются благоустройством нарушенных в ходе ремонтов территорий.