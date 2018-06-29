СГК увеличила объем ремонтной программы 2018 года в Рубцовске в 1,5 раза

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания увеличила объем финансирования ремонтной программы 2018 года на объектах генерации и тепловых сетях в городе Рубцовск Алтайского края в 1,5 раза, говорится в сообщении СГК.

"Часть средств будет направлена на ремонт и наладку оборудования очистки дымовых газов на Южной тепловой станции, а также ремонт котлов, вспомогательного оборудования", — отмечается в сообщении.

Затраты на реализацию всех мероприятий ремонтной программы в 2018 году возрастут на 47 миллионов рублей и составят 135 миллионов. В компании отмечают, что увеличение объема ремонтной программы произошло за счет дополнительных работ на Южной тепловой станции.

Также будет проведена финальная доналадка двух новых котлоагрегатов, введенных в эксплуатацию в ходе прошлого отопительного сезона.

"Неполадки на этом оборудовании были выявлены в течение прошедшего отопительного сезона, во время сильных январских холодов. Сейчас мы работаем над повышением эффективности работы газоочистного оборудования, чтобы привести ее в соответствие изначальным заводским показателям", — приводятся в сообщении слова Максим Новова, директора рубцовского подразделения СГК.

В целом ремонтная программа СГК в Рубцовске в текущем году предусматривает выполнение текущих и капитальных ремонтов на Южной тепловой станции и малых котельных, а также тепловых сетях города. Кроме того, энергетики занимаются благоустройством нарушенных в ходе ремонтов территорий.