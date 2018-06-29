"Элсиб" начал отгрузку гидрогенераторов для Зарамагской ГЭС-1

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Новосибирский энергомашиностроительный завод "Элсиб" 29 июня начал отгрузку гидрогенераторов для строящейся в Северной Осетии Зарамагской ГЭС-1, говорится в сообщении предприятия.

Часть энергооборудования была транспортирована обычным железнодорожным способом. Другая часть — статор — будет отгружен четырьмя платформами, одна из которых уже отправлена.

"Одиннадцатиметровый узел, состоящий из вала ротора с остовом, общий вес которых достигает 138 тонн, будет доставлен на станцию с помощью уникального транспортера. Транспортеров такого типа для перевозки нестандартных негабаритных грузов в России всего два", — отмечается в сообщении.

Гидрогенераторы производства завода "Элсиб" обладают номинальной мощностью 173 МВт. КПД машин достигает 98,4%. Общая масса одного генератора – 833 тонны.

"Элсиб" — одно из крупнейших энергомашиностроительных предприятий за Уралом. 33% ТЭЦ и 30% ГЭС России работают на его турбогенераторах.