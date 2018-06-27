Модернизацию электростанций на Дальнем Востоке оплатят в остальной части РФ

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Минэнерго РФ опубликовало долгожданный в отрасли проект постановления правительства о проведении масштабной программы модернизации тепловых электростанций (ТЭС) стоимостью 1,35 триллиона рублей. Министерство раскрыло одну из основных интриг: Дальнему Востоку все же предусмотрели особые правила, в частности, окупаться модернизация ТЭС в регионе будет за счет платежей потребителей в других регионах страны.

В российской электроэнергетике завершается большая программа строительства новых мощностей, стартовавшая в 2010 году. В рамках этой программы компании строят новые электростанции или расширяют существующие, а свои инвестиции окупают за счет повышенных платежей потребителей за мощность. Такие надбавки к платежам не затрагивают население.

Из-за завершения программы строительства в отрасли, по оценке Минэнерго, в 2021-2035 годах высвобождается 3,5 триллиона рублей. То есть сроки окупаемости проектов завершаются, и платежи потребителей могли бы снизиться. Однако, как считают в министерстве и энергокомпаниях, эти деньги надо снова инвестировать в отрасль — на этот раз в модернизацию электростанций.

Как говорил министр энергетики РФ Александр Новак, из 3,5 триллионов рублей министерство предложило направить на модернизацию ТЭС в объеме до 40 ГВт 1,35 триллиона рублей, на проекты АЭС — около 950 миллиардов рублей и на зеленую энергетику — 405 миллиардов рублей. Около 786 миллиардов рублей предложено направить на повышение цены конкурентного отбора мощности (КОМ, определяет цены на действующие мощности).

Опубликованный на официальном портале проектов нормативных правовых актов проект постановления правительства определяет параметры и условия модернизации пока только ТЭС, еще без зеленых и атомных станций, а также вносит изменения в правила проведения конкурентного отбора мощности.

Отбор, который сейчас проводится на четыре года вперед, предлагается сделать шестилетним. Как пояснили журналистам в Минэнерго, до 15 декабря 2018 года планируется провести конкурентные отборы мощности на 2022-2024 годы включительно, в 2019 году — отбор на 2025 год и так далее. Предельные максимальные и минимальные цены мощности, между которыми в ходе отбора определится фактическая цена, для 2022 года будут равны уровням 2017 года, проиндексированным на инфляцию, плюс 6%, для 2023 года — плюс 13% и для 2024 года — плюс 20%. Начиная с 2025 года цены будут индексироваться только на уровень инфляции.

Модернизации прописали условия

Проекты, попавшие в программу модернизации, получат гарантированную окупаемость за счет повышенных платежей потребителей. Срок окупаемости — 15 лет. Базовый уровень доходности — 14% годовых. Кроме того, учитывается доходность облигаций федерального займа (ОФЗ). По расчетам Минэнерго, при текущем уровне доходности ОФЗ фактическая доходность проектов модернизации составила бы порядка 10-11%.

Проекты модернизации ТЭС планируется отбирать на конкурсной основе. К участию в отборе допускается оборудование со сроком эксплуатации более 40 лет, с высокой востребованностью в энергосистеме и выработавшее свой ресурс. Проект модернизации в обязательном порядке должен содержать в себе работы, связанные с модернизацией турбинного и/или котельного оборудования, но может быть дополнен несколькими конкретными мероприятиями.

Критерием отбора проектов для участия в программе станет одноставочная (своего рода средняя, учитывающая капитальные и эксплуатационные затраты) цена той электроэнергии, которую будет вырабатывать ТЭС или ее отдельный блок после модернизации. Следовательно, чем меньше затраты, тем больше шансов пройти отбор.

Одно из самых важных требований к проектам заключается в том, чтобы локализация производства в России оборудования для модернизации была не менее 90%.

Первые отборы проектов модернизации планируется провести в 2018 году сразу на три года: 2022-2024 годы. Заявки от компаний будут приниматься до 1 ноября. Ежегодная квота на отбор проектов составляет не более 4 ГВт (3,2 ГВт в европейской части РФ и на Урале и 0,8 ГВт в Сибири).

Перечень отобранных проектов вместе с теми проектами, что не прошли отбор, направляется в правительство РФ. Оно утверждает конечный список проектов на модернизацию, при этом изначальный перечень отобранных проектов кабмин может расширить, но не более, чем на 10% суммарного объема мощности.

По итогам отборов будут заключаться юридически обязывающие договоры, по которым инвесторам гарантируется окупаемость. Но если будет нарушен срок реализации проекта или не соблюден уровень локализации в РФ выпуска оборудования, компанию-инвестора ждут штрафные санкции.

Дальний Восток на особом положении

Весной занимающая доминирующее положение в энергетике Дальнего Востока государственная компания "Русгидро" предлагала реализовывать программу модернизации на Дальнем Востоке на особых условиях — без конкурса, а с утвержденным властями перечнем проектов. Также обсуждалась возможность введения для окупаемости проектов инвестнадбавки к цене на мощность для потребителей всех регионов, кроме Дальнего Востока.

Минэнерго, как следует из его комментария, в итоге прислушалось к мнению компании. Проекты будут окупаться за счет надбавки для потребителей вне Дальнего Востока. Министерство прогнозирует, что цены при этом не вырастут больше уровня инфляции. Проекты модернизации в регионе, как планируется, будет определять правкомиссия по электроэнергетике по предложению Минэнерго.