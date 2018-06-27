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Теплоснабжение

Модернизацию электростанций на Дальнем Востоке оплатят в остальной части РФ

10:5327.06.2018
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТЭС. Архивное фотоТЭС. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Минэнерго РФ опубликовало долгожданный в отрасли проект постановления правительства о проведении масштабной программы модернизации тепловых электростанций (ТЭС) стоимостью 1,35 триллиона рублей. Министерство раскрыло одну из основных интриг: Дальнему Востоку все же предусмотрели особые правила, в частности, окупаться модернизация ТЭС в регионе будет за счет платежей потребителей в других регионах страны.

Электрический счетчик. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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В российской электроэнергетике завершается большая программа строительства новых мощностей, стартовавшая в 2010 году. В рамках этой программы компании строят новые электростанции или расширяют существующие, а свои инвестиции окупают за счет повышенных платежей потребителей за мощность. Такие надбавки к платежам не затрагивают население.

Из-за завершения программы строительства в отрасли, по оценке Минэнерго, в 2021-2035 годах высвобождается 3,5 триллиона рублей. То есть сроки окупаемости проектов завершаются, и платежи потребителей могли бы снизиться. Однако, как считают в министерстве и энергокомпаниях, эти деньги надо снова инвестировать в отрасль — на этот раз в модернизацию электростанций.

Как говорил министр энергетики РФ Александр Новак, из 3,5 триллионов рублей министерство предложило направить на модернизацию ТЭС в объеме до 40 ГВт 1,35 триллиона рублей, на проекты АЭС — около 950 миллиардов рублей и на зеленую энергетику — 405 миллиардов рублей. Около 786 миллиардов рублей предложено направить на повышение цены конкурентного отбора мощности (КОМ, определяет цены на действующие мощности).

Российские солнечные панели. Архивное фото
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Минэнерго обсуждает объемы поддержки "зеленой" энергетики после 2024 года
Опубликованный на официальном портале проектов нормативных правовых актов проект постановления правительства определяет параметры и условия модернизации пока только ТЭС, еще без зеленых и атомных станций, а также вносит изменения в правила проведения конкурентного отбора мощности.

Отбор, который сейчас проводится на четыре года вперед, предлагается сделать шестилетним. Как пояснили журналистам в Минэнерго, до 15 декабря 2018 года планируется провести конкурентные отборы мощности на 2022-2024 годы включительно, в 2019 году — отбор на 2025 год и так далее. Предельные максимальные и минимальные цены мощности, между которыми в ходе отбора определится фактическая цена, для 2022 года будут равны уровням 2017 года, проиндексированным на инфляцию, плюс 6%, для 2023 года — плюс 13% и для 2024 года — плюс 20%. Начиная с 2025 года цены будут индексироваться только на уровень инфляции.

Модернизации прописали условия

Проекты, попавшие в программу модернизации, получат гарантированную окупаемость за счет повышенных платежей потребителей. Срок окупаемости — 15 лет. Базовый уровень доходности — 14% годовых. Кроме того, учитывается доходность облигаций федерального займа (ОФЗ). По расчетам Минэнерго, при текущем уровне доходности ОФЗ фактическая доходность проектов модернизации составила бы порядка 10-11%.

Проекты модернизации ТЭС планируется отбирать на конкурсной основе. К участию в отборе допускается оборудование со сроком эксплуатации более 40 лет, с высокой востребованностью в энергосистеме и выработавшее свой ресурс. Проект модернизации в обязательном порядке должен содержать в себе работы, связанные с модернизацией турбинного и/или котельного оборудования, но может быть дополнен несколькими конкретными мероприятиями.

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Критерием отбора проектов для участия в программе станет одноставочная (своего рода средняя, учитывающая капитальные и эксплуатационные затраты) цена той электроэнергии, которую будет вырабатывать ТЭС или ее отдельный блок после модернизации. Следовательно, чем меньше затраты, тем больше шансов пройти отбор.

Одно из самых важных требований к проектам заключается в том, чтобы локализация производства в России оборудования для модернизации была не менее 90%.

Первые отборы проектов модернизации планируется провести в 2018 году сразу на три года: 2022-2024 годы. Заявки от компаний будут приниматься до 1 ноября. Ежегодная квота на отбор проектов составляет не более 4 ГВт (3,2 ГВт в европейской части РФ и на Урале и 0,8 ГВт в Сибири).

Перечень отобранных проектов вместе с теми проектами, что не прошли отбор, направляется в правительство РФ. Оно утверждает конечный список проектов на модернизацию, при этом изначальный перечень отобранных проектов кабмин может расширить, но не более, чем на 10% суммарного объема мощности.

По итогам отборов будут заключаться юридически обязывающие договоры, по которым инвесторам гарантируется окупаемость. Но если будет нарушен срок реализации проекта или не соблюден уровень локализации в РФ выпуска оборудования, компанию-инвестора ждут штрафные санкции.

Дальний Восток на особом положении

Жилые дома в центре города Владивостока. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Русгидро" направит на ремонтную программу в ДФО 13 млрд рублей в 2018 году
Весной занимающая доминирующее положение в энергетике Дальнего Востока государственная компания "Русгидро" предлагала реализовывать программу модернизации на Дальнем Востоке на особых условиях — без конкурса, а с утвержденным властями перечнем проектов. Также обсуждалась возможность введения для окупаемости проектов инвестнадбавки к цене на мощность для потребителей всех регионов, кроме Дальнего Востока.

Минэнерго, как следует из его комментария, в итоге прислушалось к мнению компании. Проекты будут окупаться за счет надбавки для потребителей вне Дальнего Востока. Министерство прогнозирует, что цены при этом не вырастут больше уровня инфляции. Проекты модернизации в регионе, как планируется, будет определять правкомиссия по электроэнергетике по предложению Минэнерго.

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