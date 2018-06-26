"Квадра" прокладывает коммунальные сети на площадке ТЭЦ-1 в Воронеже

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. "Квадра" ведет прокладку коммунальных сетей на площадке строящейся ТЭЦ-1 в Воронеже, сообщает энергокомпания.

Строительство энергоблока ПГУ-223 МВт на Воронежской ТЭЦ-1 ведется силами подрядной организации "Промфинстрой". Проект осуществляется в рамках инвестпрограммы "Квадры" по договору предоставления мощности (ДПМ), который гарантирует инвестору окупаемость инвестиций.

В настоящее время компания ведет монтаж генераторов двух паровых турбин и вспомогательного энергооборудования. "Ведутся работы по монтажу опор для кабельных сетей и технологических трубопроводов, общестроительные работы по группе вспомогательных зданий и сооружений. Кроме того, осуществляется прокладка внутриплощадочных сетей (водо-, тепло- и газоснабжения)", — отмечается в сообщении. Компания подтверждает готовность закончить работу в декабре 2018 года.

"Квадра" уже не раз допускала просрочки по вводам проектов по ДПМ в срок, из-за чего компании начислялись штрафы со стороны "Совета рынка" (регулятор энергорынка). В сентябре 2016 года накопленные штрафы "Квадры" за просрочку по нескольким проектам по ДПМ превышали 1,5 миллиарда рублей. Однако "Квадре" удалось договориться с участниками энергорынка об отмене ДПМ на Курской ТЭЦ-1 и о переносе сроков ввода по остальным блокам.

По решению "Совета рынка", "Квадре" не будут начислять штрафы за просрочку по Воронежской ТЭЦ-1 до 30 сентября 2018 года. На днях энергокомпания попросила энергорегулятор об очередной отсрочке. По информации газеты "Коммерсант", на период "с октября и далее, если потребуется". Как пояснили РИА Новости в компании, "Квадра" аргументировала свои предложения не проводить расчет штрафов… и надеется на его положительное решение".