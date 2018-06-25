Власти Костромы ищут варианты увеличения финансирования ремонта теплосетей

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Администрация Костромы ищет возможности увеличения финансирования ремонтных работ на теплосетях города, в том числе за счет привлечения кредитных ресурсов, говорится в сообщении на сайте областного правительства.

По данным городского департамента ТЭК и ЖКХ, за прошедший отопительный сезон в Костроме количество повреждений на теплосетях выросло на 23% по сравнению с предыдущим сезоном. Рост аварийности связывают с ненадлежащей организацией летних профилактических работ на сетях.

В настоящее время администрация Костромы ведет переговоры с потенциальными концессионерами по модернизации тепловых сетей. В департаменте ТЭК и ЖКХ отмечают, что для снижения повреждаемости теплосетей город будет настаивать на том, чтобы при заключении соглашений концессионеры в приоритетном порядке ремонтировали тепловые сети.

В 2018 году в Костроме планируется отремонтировать 10,5 километра муниципальных тепловых сетей и 1 километр магистральных, находящихся в зоне обслуживания ТГК-2, что на треть превышает показатели 2016 года.

Объем ремонтных работ власти рассчитывают увеличить за счет получения дополнительных доходов от применения законодательства о плате за негативное воздействие на окружающую среду. "На данный момент администрацией города предприятиям и организациям начислены платежи на общую сумму 26 миллионов рублей – получено 13 миллионов рублей. Средства будут направлены на капитальный ремонт сетевого хозяйства", — отмечается в сообщении.

Власти также прорабатывают вопрос привлечения кредитных ресурсов на реализацию инвестиционной программы по реконструкции и модернизации муниципального теплосетевого комплекса. Кроме того, подготовлены изменения в инвестиционную программу МУП "Городские сети" на 2018-2019 годы, в которую включены дополнительные расходы на капитальный ремонт и реконструкцию магистральных теплосетей: в 2018 году — на сумму 8 миллионов рублей, в 2019 году — на 11 миллионов рублей.