"Элсиб" модернизировал генератор ТЭЦ-4 в Новосибирске

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Энергомашиностроительный завод "Элсиб" модернизировал турбогенератор Новосибирской ТЭЦ-4, увеличив его мощность на 10 МВт, сообщает Сибирская генерирующая компания, в состав которой входит станция.

"Проведенные работы позволят повысить надежность снабжения электроэнергией более 550 тысяч жителей трех крупных районов Новосибирска — Калининского, Заельцовского и Дзержинского", — отмечается в сообщении.

Генератор ТЭЦ-4 выполняет функцию преобразования механической энергии, получаемой путем вращения паровой турбины, в электрическую. В процессе модернизации были отремонтированы два главных компонента агрегата — ротор и статор. Изготовление и замену комплектующих частей осуществил "Элсиб", общая стоимость работ составила 87,6 миллиона рублей с НДС.

По словам начальника отдела продаж сервиса и ремонта "Элсиба" Сергея Колбина, ежегодно завод проводит от 4 до 8 ремонтов генераторов.

"Элсиб" — одно из крупнейших энергомашиностроительных предприятий за Уралом. 33% ТЭЦ и 30% ГЭС России работают на его турбогенераторах.