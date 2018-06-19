СГК начала строительство турбинного отделения Южной ТЭЦ в Рубцовске

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания начала строительство турбинного отделения Южной тепловой станции в Рубцовске Алтайского края, говорится в сообщении СГК.

"Установка и запуск турбины позволит сделать рубцовскую станцию полноценной ТЭЦ", — сообщает компания.

Оборудование будет доставлено на ЮТС в октябре текущего года. Набор, трудоустройство и переобучение персонала для обслуживания турбинного оборудования начнется уже в августе. Мощности турбогенератора – 6 МВт — хватит для того, чтобы покрыть собственные нужды станции в электроэнергии.

СГК официально начала осуществлять деятельность по теплоснабжению в Рубцовске на основании аренды части теплового комплекса в августе 2016 года. К новому отопительному сезону компания планирует все теплоснабжение города переключить на ЮТС.

В настояще время СГК вывела на станции в ремонт паровой котел №2. Работы продлятся 30 дней. После энергетики приступят к текущему ремонту на котлах №1 и №3.

Модернизация южной тепловой станции, которую осуществляет энергокомпания, предполагает увеличение ее тепловой мощности, а также установку турбины, которая будет обеспечивать станцию необходимой электроэнергией. Кроме того, идет работа по перекладке городских теплосетей и строительству перемычки между контурами Рубцовской ТЭЦ и ЮТС. Инвестиции компании в проект составят около 2 миллиардов рублей.