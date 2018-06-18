В Петропавловске-Камчатском завершился отопительный сезон

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Отопительный сезон в Петропавловске-Камчатском завершается с сегодняшнего дня, сообщает "Камчатскэнерго" (входит в Русгидро").

Остановка мощностей ТЭЦ и всех котельных будет проходить поэтапно по технологической цепочке в течение трех дней.

В начале июня энергокомпания сообщала, что на территории Камчатского края в период с октября 2017 года по май 2018 года не было допущено длительных перерывов в энергоснабжении потребителей.

По завершении отопительного периода в городе в соответствии с графиками начнутся гидравлические испытания тепловых сетей.

Для проведения плановых ремонтных работ запланировано отключение горячего водоснабжения на две недели в каждом районе города. Горячее водоснабжение в летний период сохранится в домах и социальных учреждениях, где это возможно технически.

На подготовку объектов к следующему осенне-зимнему периоду камчатские энергетики направят более 1 миллиарда рублей.