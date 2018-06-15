СГК вложит 1,7 млрд рублей в ремонт ТЭЦ в Новосибирской области в этом году

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Общий объем средств, запланированных в 2018 году на ремонт электростанций в Новосибирской области, составит 1,7 миллиарда рублей, сообщает Сибирская генерирующая компания.

Средства пойдут на ремонт пяти ТЭЦ Новосибирского филиала СГК — Новосибирские ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинскую ТЭЦ.

"На техническое обслуживание и текущие ремонты в 2018 году запланировано 914 миллионов рублей, на капитальные ремонты — 698 миллионов рублей на диагностические и сервисные работы — 98 миллионов рублей", — поясняется в сообщении.

За пять месяцев 2018 года уже выполнены ремонтные работы на сумму 560 миллионов рублей (33% от годового запланированного объема), за аналогичный период 2017 года исполнение плана составляло 34%. Помимо энергооборудования запланированы ремонты зданий и сооружений, в частности, ремонт кровель, усиление металлоконструкций оборудования, ремонт дымовых труб, железнодорожных и крановых путей.

"Подготовка оборудования энергетического хозяйства самого крупного муниципалитета России к новому отопительному сезону будет реализована в установленные сроки", — отмечают в компании.