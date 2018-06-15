В Пермском крае переход на прямые расчеты снизил долги за тепло на 21%

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Долги потребителей за теплоэнергию в Пермском крае снизились на 21% за счет перехода на прямые договоры с ресурсоснабжающими компаниями, говорится в сообщении областного правительства.

По словам главы региона Максима Решетникова, на сегодняшний день все муниципалитеты в крае перешли на прямые платежи с поставщиками воды и тепла.

"Деньги перестали попадать в руки недобросовестных управляющих компаний. Вследствие этого на 16% увеличилась собираемость оплаты коммунальных услуг. На начало этого года задолженность за тепловую энергию составила 8,6 миллиарда рублей – это на 21% меньше аналогичного периода в прошлом году", — отмечается в сообщении.

В конце 2017 года правительство РФ одобрило изменения в Жилищный кодекс, предусматривающий с 2018 года возможность заключения прямых договоров между потребителями и ресурсоснабжающими организациями в многоквартирных домах.

Согласно изменениям, ресурсоснабжающая организация вправе в одностороннем порядке отказаться от услуг УК или ТСЖ при наличии у них задолженности в размере, равном или превышающем две среднемесячные оплаты по договору ресурсоснабжения.