В "Элсибе" оценили возможности российских компаний по модернизации ТЭЦ

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российские производители энергооборудования в состоянии полностью покрыть потребности запланированной программы модернизации тепловой генерации, полагает гендиректор новосибирского завода "Элсиб" Дмитрий Безмельницын.

В связи с завершением масштабного строительства теплоэлектростанций по договорам предоставления мощности (ДПМ, гарантируют окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей с энергорынка) в электроэнергетике РФ высвобождаются средства, которые планируется реинвестировать в модернизацию тепловой генерации. Речь идет о 3,5 триллиона рублей, которые будут направлены на модернизацию 40 ГВт мощностей в период 2021-2035 годы.

"Относительно нашего завода — мы готовы на 100%. Абсолютно. Ничего не утрачено. Поэтому я просто уверен, что энергомашиностроительный комплекс страны справится с решением этой задачи и очень сильно поднимется на этой программе", — сказал он в интервью РИА Новости.

В рамках модернизации запланировано обновление городских ТЭЦ, где, по словам Безмельницына, эксплуатируется большое количество производимых заводом машин – в основном турбогенераторы мощностью 60 МВт и 100 МВт.

"Элсиб" – одно из крупнейших энергомашиностроительных предприятий за Уралом. 33% ТЭЦ и 30% ГЭС России работают на его турбогенераторах.

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