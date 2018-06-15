В "Элсибе" оценили возможности российских компаний по модернизации ТЭЦ

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российские производители энергооборудования в состоянии полностью покрыть потребности запланированной программы модернизации тепловой генерации, полагает гендиректор новосибирского завода "Элсиб" Дмитрий Безмельницын.
"Относительно нашего завода — мы готовы на 100%. Абсолютно. Ничего не утрачено. Поэтому я просто уверен, что энергомашиностроительный комплекс страны справится с решением этой задачи и очень сильно поднимется на этой программе", — сказал он в интервью РИА Новости.
В рамках модернизации запланировано обновление городских ТЭЦ, где, по словам Безмельницына, эксплуатируется большое количество производимых заводом машин – в основном турбогенераторы мощностью 60 МВт и 100 МВт.
"Элсиб" – одно из крупнейших энергомашиностроительных предприятий за Уралом. 33% ТЭЦ и 30% ГЭС России работают на его турбогенераторах.
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