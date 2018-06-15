"ТСК Мосэнерго" переходит на прямые договоры с частью домов в Химках

Кот в кресле у батареи. Архивное фото

Кот в кресле у батареи. Архивное фото

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. "Теплоснабжающая компания Мосэнерго" с 1 июля переходит на прямые договоры с жильцами домов в подмосковных Химках, обслуживаемых "ДЕЗ ЖКУ", из-за долгов последней почти в 900 миллионов рублей, сообщает компания.

В конце 2017 года правительство РФ одобрило изменения в Жилищный кодекс, предусматривающий с 2018 года возможность заключения прямых договоров между потребителями и ресурсоснабжающими организациями в многоквартирных домах.

"Мы воспользовались предоставляемой новым законом возможностью перехода на прямые договоры из-за низкой платежной дисциплины управляющей компании МП "ДЕЗ ЖКУ", задолженность которой перед ООО "ТСК Мосэнерго" по состоянию на 1 июня 2018 года составляет 878 миллионов рублей", — говорится в сообщении компании.

Платежным агентом "ТСК Мосэнерго" станет ООО "МосОблЕИРЦ", при этом для жителей сам платежный документ останется прежним.

Функции расчетно-кассового центра, который будет осуществлять расчеты, начисления, сбор и распределение денежных средств за коммунальный ресурс остаются за "МосОблЕИРЦ".

"ТСК Мосэнерго" осуществляет производство и передачу тепловой энергии в Новой Москве и Московской области. МОЭК принадлежит 77,49% компании, "Мосэнерго" — 22,51%.