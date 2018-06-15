"Элсиб" ожидает роста выручки до пяти миллиардов рублей в 2020 году

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Новосибирский энергомашиностроительный завод "Элсиб" в 2020 году планирует более чем вдвое увеличить к 2017 году объем выручки, до 5 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия Дмитрий Безмельницын.

Рост выручки, согласно ожиданиям, может произойти с 2019 года, что связано с предполагаемым увеличением портфеля заказов завода.

"По выручке мы остались на уровне 2016 года – около 2,4 миллиарда рублей. И 2018 год мы тоже планируем на аналогичном уровне. Этот объем позволяет нам оставаться в плюсе, нормально вести хозяйственную и инвестиционную деятельность. В 2019 году мы ожидаем рост выручки до 3 миллиардов рублей, а в 2020 году планируем выйти на выручку в 5 миллиардов рублей", — отметил он.

"Элсиб" – одно из крупнейших энергомашиностроительных предприятий за Уралом. 33% ТЭЦ и 30% ГЭС России работают на его турбогенераторах.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости>>