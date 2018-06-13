СГК увеличила в мае производство тепла на 39%

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Производство тепловой энергии в мае на предприятиях "Сибирской генерирующей компании" увеличилось на 39% из-за продолжительного отопительного сезона, сообщает СГК.

"В мае 2018 года компания суммарно произвела 3,322 миллиарда кВт.ч электроэнергии и 2,5 миллиона гигакалорий тепловой энергии. Эти показатели выше, чем за аналогичный период прошлого года как в абсолютном, так и в относительном выражении", — говорится в сообщении.

Выработка электроэнергии СГК в мае 2018 года без учета присоединившихся в феврале ТЭЦ Новосибирской области и Бийска по сравнению с прошлым годом увеличилась на 1,7%, а с учетом новых предприятий — на 44%. За 5 месяцев 2018 года все тепловые станции компании произвели 24,1 миллиарда кВт.ч электроэнергии, что составляет 27% всей выработки Объединенной энергосистемы Сибири.

Работа ТЭЦ и ГРЭС СГК обеспечила основную долю генерации в регионах присутствия. В мае электростанции компании произвели 71% электроэнергии в Кемеровской области, 74% в Новосибирской области и 82% в энергосистеме Алтайского края и Республики Алтай.

Без учета присоединившихся к компании в 2018 году ТЭЦ и котельных, на которых было произведено 904 тысячи гигакалорий, увеличение выработки тепловой энергии СГК в мае составило 39%. В качестве причины такого прироста компания называет низкие температуры наружного воздуха и продолжительный отопительный сезон, который в большинстве городов присутствия СГК продлялся до последней недели мая.

Среднемесячная температура наружного воздуха в мае 2018 года в городах работы СГК составила 6,6 градуса по Цельсию, что на 2,2 градуса ниже, чем годом ранее. С начала года тепловые станции компании суммарно произвели 24,7 миллиона гигакалорий тепловой энергии.